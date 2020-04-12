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12.04.2020 (12:31)

С военнослужащими Балтийского флота проведено учение по устранению повреждений корпуса корабля

Личный состав эскадренного миноносца «Настойчивый» совместно с водолазами аварийно-спасательного отряда Балтийского флота провел учение по водолазной подготовке с погружением на глубину до 10 метров.

По замыслу учения корабль получил пробоины ниже ватерлинии в районе морской акватории, где глубина достигает от 5 до 10 метров. Доступ к пробоине изнутри корпуса корабля был затруднён, поэтому командиром принято решение на проведение водолазных работ с целью заделки повреждений корпуса. Находясь под водой, водолазная группа осуществила заделку пробоин клиньями и установила специальные пластыри.

На следующем этапе учения военнослужащими были отработаны передвижение по морскому грунту в пункте базирования кораблей по сигналам, подаваемым с поверхности, с целью поиска и закрепления затопленных предметов, осмотр подводной части корпуса, винтов, рулей и выдвижных устройств корабля, а также выполнены работы по очистке гребного винта от условно намотавшегося троса.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли , Боевая подготовка , Водолазы
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