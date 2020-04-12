12.04.2020 (12:27)

Интерактивная экспозиция музея боевой славы воинов-сибиряков открылась в Доме офицеров Новосибирского гарнизона

На официальном сайте Дома офицеров Новосибирского гарнизона открылась интерактивная экспозиция музея боевой славы воинов-сибиряков.

Теперь любой желающий сможет посетить музей, не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт Дома офицеров и запустить специальный виртуальный тур. Панорамные изображения выводятся на экран монитора, где с помощью указателя мыши можно посмотреть экспонаты каждого зала музея. Для удобства перед виртуальным посетителем изображена карта-схема помещений и расположения камер. Кликнув указателем мыши на любую из них, посетитель автоматически переместится в нужный ему зал. Для просмотра виртуального тура по музею достаточно перейти по ссылке: http://dom-officerov.su/flash-tur

Музей расположен в шести выставочных залах, которые хранят в себе более 7 тыс. экспонатов, самый старый из них датирован 1885 годом. Среди экспонатов представлены уникальные исторические материалы и предметы, среди которых личные вещи участников Великой Отечественной войны, фронтовые письма, образцы оружия, боевые знамена, воинские награды, образцы военной формы, редкие фотографии и архивные документы.

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