12.04.2020 (12:22)

Команда юнармейцев Алтайского края победила в финале кибер-спортивного турнира «КиберВесна»

Команда воспитанников военно-патриотического клуба «Тигр» Алтайского края одержала победу в финале кибер-спортивного турнира «КиберВесна» в дисциплине World of Tanks Blitz.

Турнир проходил виртуально, все участники соревнований находились у себя дома. Команду из трех человек представляли ребята юнармейского отряда военно-патриотического клуба «Тигр» ЗАТО Сибирский.

«Бои были непростым, но благодаря налаженной командной игре мы победили своих противников, в очередной раз доказав преимущества командной игры!» - поделился впечатлениями капитан команды Илья Кухаренко.

За достойное представление Алтайского края в соревнованиях, команду наградят дополнительными призами от Регионального штаба юнармии.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента РФ. Сейчас в его рядах насчитывается более 310 тысяч участников. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

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