13.04.2020 (04:30)

Танкисты и мотострелки ВВО приступили к дневным и ночным стрельбам в рамках контрольной проверки

Экипажи танков Т-80БВ, Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения приступили к боевым стрельбам днем и ночью.

Военнослужащие выполняют упражнения стрельб, характеризующиеся сложной обстановкой и сложностью огневых задач, которое предполагает применение всего комплекса вооружения боевых машин.

При стрельбе применяются новые виды мишеней с высокой реалистичностью, а также созданы более сложные условия для стрельбы с неизвестным для экипажей порядком появления целей. Стрельба из пушек и пулеметов ведётся с ходу и коротких остановок с применением современных прицелов дневного и ночного видения, в том числе тепловизионных многоканальных приборов «Сосна-У».

К проверке привлечено более 500 единиц техники. По результатам контрольной проверки каждому военнослужащему, экипажу и подразделению будет выставлена оценка, а также проведен анализ подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.

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