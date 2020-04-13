13.04.2020 (04:30)
Танкисты и мотострелки ВВО приступили к дневным и ночным стрельбам в рамках контрольной проверки
Экипажи танков Т-80БВ, Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения приступили к боевым стрельбам днем и ночью.
Военнослужащие выполняют упражнения стрельб, характеризующиеся сложной обстановкой и сложностью огневых задач, которое предполагает применение всего комплекса вооружения боевых машин.
При стрельбе применяются новые виды мишеней с высокой реалистичностью, а также созданы более сложные условия для стрельбы с неизвестным для экипажей порядком появления целей. Стрельба из пушек и пулеметов ведётся с ходу и коротких остановок с применением современных прицелов дневного и ночного видения, в том числе тепловизионных многоканальных приборов «Сосна-У».
К проверке привлечено более 500 единиц техники. По результатам контрольной проверки каждому военнослужащему, экипажу и подразделению будет выставлена оценка, а также проведен анализ подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.