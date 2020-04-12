12.04.2020 (11:15)

Интерактивная экскурсия по музею боевой славы создается в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении проводится большая работа по приобщению личного состава к истории и славным боевым традициям предков. Одной из составляющих данной работы является музей боевой славы прославленного соединения.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в соединении завершается работа по созданию уникальной интерактивной экскурсии по музею.

«Командованием соединения проведена большая работа по подготовке видеоматериала, его корректировки, написанию текста и его редактирования, которые легли в основу видеоэкскурсии. Особенно актуальным данный вопрос стал в рамках сегодняшних реалий», – отметил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Алексей Быков.

В видеоэкскурсии представлены уникальные экспонаты. Это и знак гвардия, найденный при раскопках бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и различные виды оружия. Особо ценным экспонатом является подшивка газеты «За Родину», сохранившаяся со времен Великой Отечественной войны.

Не прошел мимо музея и современный этап истории соединения. В секции, посвященной ему, представлены экспонаты, связанные с первым в истории десантированием экипажа внутри боевой машины, войной в Афганистане, на Северном Кавказе, миротворческой операцией в Косово и др. Здесь и новейшая история соединения: почетные грамоты, вымпелы, а также Указ Президента Российской Федерации о присвоении дивизии почетного наименования «Тульская». Особое место занимает на выставке памятная стела с именами воинов-десантников, погибших при исполнении воинского долга.

По окончании создания уникального проекта данный материал будет направлен во все воинские части соединения, для того чтобы военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей имели возможность дистанционно ознакомиться с экспозицией музея.

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