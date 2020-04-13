13.04.2020 (04:00)

Специалисты РЭБ ВВО применили комплекс «Борисоглебск-2» для разведки и выведения из строя командных пунктов условного противника в ходе плановых занятий

В ходе плановых занятий военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Еврейской автономной области, отработали вопросы подавления радиосетей условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

Военнослужащие в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения от средств связи условного противника. После вскрытия радиосети неприятеля расчеты передали выявленные координаты командных пунктов и узлов связи для дальнейшего уничтожения. Кроме того, специалисты путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника. По средством блокирования радиосетей было выведено из строя более 50 бронеобъектов в тактическом звене.

Постановка радиопомех позволила «парализовать» систему управления условного противника, а также обеспечить необходимое время для уничтожения командных пунктов условного противника.

Для умелого применения нового комплекса РЭБ, поступившего в соединение около года назад, все военнослужащие данного подразделения прошли курс переобучения в Межвидовом учебном центре подготовки и боевого применения частей РЭБ Вооруженных Сил в Тамбове. Комплекс значительно повысил возможности радиоэлектронной борьбы общевойскового соединения.

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