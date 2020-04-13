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13.04.2020 (03:33)

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ нанесли удар по атакующим танкам условного противника в ходе учения в Амурской области

На полигоне Екатеринославский в Амурской области состоялось двустороннее тактическое учение с применением артиллерии и армейской авиации в ходе розыгрыша современного межвидового общевойскового боя.

В рамках учения противостоящие друг другу мотострелковое и танковое подразделения со средствами усиления были подняты по тревоге с совершением марша в назначенные районы. В течение нескольких дней подразделения скрытно маневрировали, проводя маскировку и с занятием удобного для себя тактического положения.

В момент розыгрыша боя мотострелки организовали оборону, но танковые колонны прорвали передовые позиции. В критический момент по танкам был нанесен условный авиаудар парой вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», которые выполнили несколько боевых заходов на движущиеся колонны бронетехники. Благодаря грамотным действиям наступление было остановлено.

Учение показало высокую выучку личного состава, грамотные действия командиров и значимую роль успеха в современном бою применение авиации и артиллерии.

В учении было задействовано более 150 единиц техники, в том числе недавно поступившие танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация» и другая современная техника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Армейская авиация , Танки , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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