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13.04.2020 (03:13)

Танкисты ВВО приступили к ночным стрельбам в рамках контрольной проверки в Бурятии

Экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения приступили к ночным боевым стрельбам.

Военнослужащие выполняют упражнения стрельб, характеризующиеся сложной тактической обстановкой и сочетанием огневых задач, которое предполагает применение всего комплекса вооружения боевой машины.

При этом для экипажей созданы более сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней, изменен порядок их появления.

Кроме того, танкисты выполняют сложные элементы огневой подготовки, такие как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника.

Контрольные занятия охватывают все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении днем и ночью.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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