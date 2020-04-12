12.04.2020 (10:24)
В армейском корпусе Балтийского флота прошли контрольные занятия занятия за зимний период обучения
В армейском корпусе Балтийского флота прошли контрольные занятия за зимний период обучения. В ходе них были оценены строевая выучка личного состава, знания и навыки по общественно-государственной, тактической, и специальной подготовке.
У военнослужащих также проверили знания основ радиационной химической и биологической защиты, выполнение огневой подготовки из штатного стрелкового оружия и вверенного вооружения.
Контрольные занятия прошли во всех соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота под руководством командиров. В ходе контрольных занятий каждый военнослужащий объединения получил оценку своих действий.
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