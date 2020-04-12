12.04.2020 (10:24)

В армейском корпусе Балтийского флота прошли контрольные занятия занятия за зимний период обучения

В армейском корпусе Балтийского флота прошли контрольные занятия за зимний период обучения. В ходе них были оценены строевая выучка личного состава, знания и навыки по общественно-государственной, тактической, и специальной подготовке.

У военнослужащих также проверили знания основ радиационной химической и биологической защиты, выполнение огневой подготовки из штатного стрелкового оружия и вверенного вооружения.

Контрольные занятия прошли во всех соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота под руководством командиров. В ходе контрольных занятий каждый военнослужащий объединения получил оценку своих действий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице