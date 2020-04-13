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13.04.2020 (02:30)

Пожарная команда ВВО в ходе тренировки ликвидировала условный пожар на объекте около склада ГСМ

В связи противопожарным режимом, введенным в Республике Бурятия, пожарные команды Улан-Удэнского гарнизона переведены на усиленный режим работы. На территории военного городка Сосновый Бор состоялась тренировка расчётов пожарной команды Восточного военного округа.

По легенде тренировки произошло возгорание строения, расположенного в опасной близости к складу горюче-смазочных материалов. По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который в короткий срок выдвинулся на место происшествия.

В тушении условного пожара применялись новейшие пожарные машины с повышенной проходимостью КамАЗ-43118 АЦ 6-40.

Особенностью тренировки пожарных расчётов было использование специализированных водяных лафетных стволов, защищающих от возможных осколков в результате взрыва резервуаров.

Перед практической частью тренировки, с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.

В локализации условного очага возгорания принимали участие военнослужащие 2 пожарных расчётов гарнизона.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Безопасность , Пожарная безопасность
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