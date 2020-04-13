13.04.2020 (02:30)
Пожарная команда ВВО в ходе тренировки ликвидировала условный пожар на объекте около склада ГСМ
В связи противопожарным режимом, введенным в Республике Бурятия, пожарные команды Улан-Удэнского гарнизона переведены на усиленный режим работы. На территории военного городка Сосновый Бор состоялась тренировка расчётов пожарной команды Восточного военного округа.
По легенде тренировки произошло возгорание строения, расположенного в опасной близости к складу горюче-смазочных материалов. По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который в короткий срок выдвинулся на место происшествия.
В тушении условного пожара применялись новейшие пожарные машины с повышенной проходимостью КамАЗ-43118 АЦ 6-40.
Особенностью тренировки пожарных расчётов было использование специализированных водяных лафетных стволов, защищающих от возможных осколков в результате взрыва резервуаров.
Перед практической частью тренировки, с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.
В локализации условного очага возгорания принимали участие военнослужащие 2 пожарных расчётов гарнизона.