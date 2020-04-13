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13.04.2020 (02:00)

Специалисты РХБ защиты ВВО провели обеззараживание более 500 объектов инфраструктуры в Бурятии

Специальную обработку объектов инфраструктуры проводят подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа с целью профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Сводный отряд общевойскового объединения ВВО провёл обеззараживание более 500 объектов различного назначения, в частности служебные здания и помещения на территориях воинских частей, ведомств, государственных учреждений, подъездов жилых домов в городе Улан-Удэ и пригороде.

Помимо этого специалисты проводят дезинфекцию на дорогах общего пользования, на прилегающей территории жилого сектора и служебных объектов, на детских и спортивных площадках и других мест массового пребывания людей.

В составе сводного отряда, который проводит спецобработку, около 50 военнослужащих подразделений РХБ защиты ВВО, новейшие специальные машины АРС-14КМ, средства индивидуальной защиты.

Мероприятия специальной обработки в городе Улан-Удэ силами подразделений РХБ защиты будут продолжены.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , COVID-19
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