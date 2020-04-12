12.04.2020 (09:21)

Расчеты ОТРК «Искандер» ЗВО отработали групповой электронный пуск ракет в рамках контрольной проверки за зимний период обучения

В Ивановской области в рамках контрольной проверки за зимний период обучения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» ракетного соединения гвардейской танковой армии Западного военного круга выполнили электронный групповой пуск ракет.

Военнослужащие ракетного соединения в ходе контрольных занятий выполнили свыше 20 вводных задач. Особенностью проверки слаженности работы расчетов стала отработка сложнейшего элемента – одновременного электронного пуска ракет для поражения условных высокозащищённых целей по различным траекториям. После электронного пуска ракет боевые расчеты выполнили оперативную смену позиционного района.

В ходе выполнения вводной по применению условным противником оружия массового поражения специалисты радиационной, химической и биологической защиты выполнили специальную обработку средств индивидуальной защиты, снаряжения, радиоэлектронного оборудования, вооружения и специальной техники. Затем военнослужащие с использованием станций АРС-14КМ провели дегазацию и дезинфекцию участков местности, где проходило выполнение задач.

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