Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2020 (09:21)

Расчеты ОТРК «Искандер» ЗВО отработали групповой электронный пуск ракет в рамках контрольной проверки за зимний период обучения

В Ивановской области в рамках контрольной проверки за зимний период обучения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» ракетного соединения гвардейской танковой армии Западного военного круга выполнили электронный групповой пуск ракет.

Военнослужащие ракетного соединения в ходе контрольных занятий выполнили свыше 20 вводных задач. Особенностью проверки слаженности работы расчетов стала отработка сложнейшего элемента – одновременного электронного пуска ракет для поражения условных высокозащищённых целей по различным траекториям. После электронного пуска ракет боевые расчеты выполнили оперативную смену позиционного района.

В ходе выполнения вводной по применению условным противником оружия массового поражения специалисты радиационной, химической и биологической защиты выполнили специальную обработку средств индивидуальной защиты, снаряжения, радиоэлектронного оборудования, вооружения и специальной техники. Затем военнослужащие с использованием станций АРС-14КМ провели дегазацию и дезинфекцию участков местности, где проходило выполнение задач.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Летчики армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по тушению лесных пожаров
В Новгородской области расчеты системы С-300 «Фаворит» ЗВО уничтожили маловысотные цели условного противника
Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО отработали «танковую карусель» в Московской области
Молодые летчики транспортной авиации ЗВО выполнили полеты в небе над Санкт-Петербургом

Метки:
Ракетные войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false