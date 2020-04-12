12.04.2020 (08:00)

Творческие коллективы Тихоокеанского флота используют возможности «Интернета» для трансляции своих выступлений в период карантинных мероприятий в Приморском крае

В период карантинных мероприятий, когда проведение концертных выступлений с участием зрителей ограничено, творческие коллективы Тихоокеанского флота ищут новые формы и методы работы для поддержания контактов с поклонниками своего творчества.

В сложившейся ситуации одним из направлений работы тихоокеанцев стало проведение трансляций спектаклей и концертных программ в глобальной сети «Интернет». Первый подобный показ осуществили артисты Драматического театра Тихоокеанского флота. 8 апреля в виртуальном режиме жители Приморского края, имеющие доступ к сети, смогли посмотреть запись спектакля «Любовь людей», поставленного флотскими артистами по пьесе Дмитрия Богославского. Эта постановка в прошлом году стала лауреатом ряда театральных премий.

Трансляция имела большой успех и в настоящий момент к демонстрации в сети готовятся новые постановки Драматического театра ТОФ.

Возможностями «Интернета» также пользуются артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота и флотского оркестра. Записи выступлений творческих коллективов уже подготовлены и доступны пользователям сети.

В условиях самоизоляции, желающие лучше узнать историю Тихоокеанского флота и Приморского края тоже получат такую возможность. Во Владивостоке завершается работа по созданию серии виртуальных экскурсий по залам музея Тихоокеанского флота, а также по подводной лодке-музею «С-56», которая является одним из символов города Воинской славы. В скором времени соответствующие разделы сайта военно-исторического музея ТОФ будут дополнены новыми материалами, что сделает виртуальные экскурсии еще более интересными и содержательными.

Отдельно стоит отметить, что при поддержке военно-политического отдела Тихоокеанского флота параллельно осуществляется работа по переносу серии виртуальных экскурсий на цифровые носители для последующей их передачи на боевые корабли и в береговые части флота.

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