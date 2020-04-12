12.04.2020 (07:30)

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова завершили стажировку на Камчатке

Более 40 курсантов 5 курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова С.О. завершили стажировку на Камчатке. Они проходили ее в течение месяца на надводных кораблях Войск и сил на Северо-востоке России и на крейсерах Подводных сил Тихоокеанского флота.

Будущие офицеры входили в качестве дублеров в состав экипажей ракетных, минно-тральных и противолодочных кораблей, а также подводных лодок разных проектов. Во время прохождения стажировки они исполняли обязанности на первичных должностях по своей специальности под контролем опытных офицеров, в том числе в составе экипажей кораблей и подводных лодок, принимавших участие в практических выходах в море.

Курсанты несли вахты и дежурства, принимали участие в корабельных учениях и тренировках, закрепили на практике полученные на лекциях теоретические знания. По окончании флотской стажировки каждый получил персональную оценку и отзыв о готовности к замещению офицерских должностей.

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