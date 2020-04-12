12.04.2020 (05:00)

Сводным отрядом Минобороны России за неделю пребывания в Республике Сербия проведена дезинфекция на 25 медицинских объектах в столице и близлежащих населенных пунктов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сводным отрядом Минобороны России за неделю пребывания в Республике Сербия проведена дезинфекция на 25 медицинских объектах в столице и близлежащих населенных пунктов

Сводным отрядом Минобороны России за неделю пребывания в Республике Сербия проведена дезинфекция на 25 медицинских объектах в столице и близлежащих населенных пунктов. Обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 380 тыс. квадратных метров и более 20 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 65 тыс. квадратных метров.

Накануне проведена санитарная обработка тринадцати городских и районных поликлиник сербской столицы, где осуществляется диагностика пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией.

За истекшее время российскими врачебно-сестринскими бригадами проведена оценка санитарно-эпидемиологической обстановки и оказана методическая помощь сербским медикам в более чем 50 медицинских учреждениях 15 сербских городов и населенных пунктов.

В связи со сложной обстановкой в городах на юге Сербии две медицинские бригады и одна группа специалистов РХБ защиты со специальной техникой передислоцированы в город Ниш. Отряд совершил 250 километровый марш и приступил к проведению технического осмотра и подготовке техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучению района предстоящих работ. Перед военнослужащими стоит задача по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях в самом городе и близлежащих населенных пунктах.

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