12.04.2020 (09:00)

В подразделениях армейского корпуса ЧФ начался прием работ для участия в конкурсе военного плаката

В частях и подразделения армейского корпуса (АК) Черноморского флота (ЧФ) начался прием работ для участия в конкурсе военного плаката «Родная армия» и всеармейском конкурсе-выставке изобразительного искусства среди военнослужащих по контракту и членов их семей «Армейский калейдоскоп».

Специальные комиссии из состава подразделений АК ЧФ организовали прием и отправку работ в конкурсную комиссию «Центрального дома российской армии».

Всероссийский конкурс военного плаката «Родная армия» пройдёт уже в шестой раз. Основная тема конкурса в нынешнем году – «Наследники Великой Победы».

Всеармейский конкурс-выставка «Армейский калейдоскоп» в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) пройдет в юбилейный пятый раз. Его основной целью является культурное и патриотическое воспитание военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ.

Прием работ конкурсной комиссией завершится 1 ноября 2020 года. Работы победителей и лауреатов конкурса будут показаны на выставках в центральных органах военного управления и военных гарнизонах.

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