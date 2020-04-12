12.04.2020 (07:00)

В полевом госпитале в г. Бергамо в круглосуточном режиме осуществляют прием и лечение больных российские и итальянские медицинские специалисты



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В полевом госпитале в г. Бергамо в круглосуточном режиме осуществляют прием и лечение больных российские и итальянские медицинские специалисты

В полевом госпитале в г. Бергамо в круглосуточном режиме осуществляют прием и лечение больных российские и итальянские медицинские специалисты, выздоровели и выписаны уже 4 пациента.

Подполковник Юманов Александр Петрович возглавляющий группу российских медицинских специалистов в Итальянском Бергамо сказал, что на базе полевого госпиталя силами врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточное дежурство по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале 24 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь. Так же он сказал, что уже имеется положительный опыт и 4 пациента у которых болезнь протекала в легкой форме выписаны из госпиталя.

В состав интернациональных бригад входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестёр. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены.

Все отделения полевого госпиталя укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Весь персонал интернациональных бригад врачей прошел подготовку в городской больнице имени Папы Джованни 23-го. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

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