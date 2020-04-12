12.04.2020 (01:00)

В 2020 году войска ПВО проведут 13 учений с боевой стрельбой

В целях повышения уровня индивидуальной подготовки и слаженности подразделений и воинских частей войск противовоздушной обороны в 2020 году спланирован ряд мероприятий оперативной и боевой подготовки. Основным из них станет стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020».

Кроме этого, важнейшим этапом подготовки войск ПВО станет проведение 13 тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями.

К настоящему времени на полигонах Воздушно-космических сил уже проведено четыре учения. По их результатам все соединения и воинские части оценены положительно, боевые расчеты показали твердые навыки в подготовке техники и ведении противовоздушного боя. Основная направленность учений -совершенствование способов и приемов борьбы с крылатыми ракетами и массированным применением малоскоростных и малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

«Основной задачей в настоящее время остается несение боевого дежурства по ПВО в целях защиты Государственной границы, контроля за соблюдением правил использования воздушного пространства Российской Федерации и пресечения террористических актов с использованием летательных аппаратов. Выражаю уверенность в том, что войска противовоздушной обороны

с честью и достоинством выполнят задачи, стоящие перед ними» – заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

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