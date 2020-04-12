12.04.2020 (00:00)
День войск противовоздушной обороны
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО). Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.
В настоящее время в подразделениях противовоздушной обороны, дислоцированных в Московской области, проводятся контрольные занятия за зимний период обучения.
Накануне в ходе тренировки дежурных по ПВО сил и средств подразделения зенитных ракетных войск отработали марш техники из пункта дислокации и заступление на боевое дежурство в новом позиционном районе. При совершении марша колонну зенитных ракетных систем С-400 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
В ходе занятий боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск (ЗРВ и РТВ) отработали обнаружение, сопровождение и условное уничтожение контрольных целей, имитирующих полет средств воздушного нападения условного противника.
Всего в ходе проверки задействованные подразделения ПВО, включая боевые расчеты пунктов управления, радиолокационных станций и средств ЗРВ, обнаружили и перехватили более 50 воздушных целей.
По итогам мероприятия боевые расчеты ПВО выполнили поставленные задачи, условно уничтожив все контрольные цели на дальних границах в зоне поражения.
«Особое внимание в ходе боевой подготовки уделяется организации борьбы не только с современной малозаметной авиацией, но и с авиационными, и с наземными средствами поражения, такими как снаряды реактивных систем залпового огня. Кроме того, в настоящее время возрастает роль борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Данные вопросы отрабатываются в ходе занятий по специальной подготовке и тактических учений с боевой стрельбой на полигонах Воздушно-космических сил. На сегодняшний день нам удалось достичь такого уровня подготовки личного состава и оснащения современной техникой, который позволяет успешно выполнять задачи боевого дежурства по ПВО и по прикрытию важных объектов от ударов средств воздушного нападения» – заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.