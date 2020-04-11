11.04.2020 (19:00)

Очередной многофункциональный медицинский центр Минобороны России будет сдан досрочно



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Очередной многофункциональный медицинский центр Минобороны России будет сдан досрочно

Очередной многофункциональный медицинский центр Минобороны России будет сдан досрочно.

Строительство одного из 16 многофункциональных медицинских центров в Смоленске планируется завершить досрочно и сдать на две недели раньше намеченного срока.

«Медцентр в Смоленске является объектом второй очереди из возводимых в 15 регионах страны, и его строительство планировалось завершить к 15 мая. Однако, благодаря слаженности работы военных специалистов, поставщиков строительных материалов и ресурсоснабжающих организаций медцентр будет сдан досрочно», - сказал заместитель Министра обороны России Тимур Иванов.

Он сегодня проинспектировал ход работ на объекте во время рабочей поездки в войска ЗВО.

Уже к 25 апреля будет достигнута максимальная строительная готовность, после чего начнётся монтаж медоборудования. На площадке задействовано более 700 специалистов, работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены.

Также в рамках рабочей поездки замглавы военного ведомства провел в Смоленске селекторное совещание в ходе которого в режиме видеоконференцсвязи заслушал доклады о реализации проекта с мест.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Учитывая важность и сроки реализуемой задачи координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.

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