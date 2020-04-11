11.04.2020 (19:00)
Очередной многофункциональный медицинский центр Минобороны России будет сдан досрочно
Очередной многофункциональный медицинский центр Минобороны России будет сдан досрочно.
Строительство одного из 16 многофункциональных медицинских центров в Смоленске планируется завершить досрочно и сдать на две недели раньше намеченного срока.
«Медцентр в Смоленске является объектом второй очереди из возводимых в 15 регионах страны, и его строительство планировалось завершить к 15 мая. Однако, благодаря слаженности работы военных специалистов, поставщиков строительных материалов и ресурсоснабжающих организаций медцентр будет сдан досрочно», - сказал заместитель Министра обороны России Тимур Иванов.
Он сегодня проинспектировал ход работ на объекте во время рабочей поездки в войска ЗВО.
Уже к 25 апреля будет достигнута максимальная строительная готовность, после чего начнётся монтаж медоборудования. На площадке задействовано более 700 специалистов, работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены.
Также в рамках рабочей поездки замглавы военного ведомства провел в Смоленске селекторное совещание в ходе которого в режиме видеоконференцсвязи заслушал доклады о реализации проекта с мест.
Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.
Учитывая важность и сроки реализуемой задачи координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.
Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.