11.04.2020 (18:30)

Пилотажной группе "Беркуты" исполнилось 28 лет

Сегодня исполнилось 28 лет уникальной и единственной в своем роде авиационной группе высшего пилотажа Воздушно-космических сил (ВКС) «Беркуты», выполняющей полеты на современных боевых вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник».

11 апреля 1992 года созданная пилотажная группа на аэродроме Кубинка совершила первые демонстрационные полёты, приняв участие в воздушно-спортивном празднике, посвящённом Дню космонавтики.

За 28 лет экипажи «Беркутов» стали постоянными участниками военных парадов на Красной площади, Московского авиакосмического салона МАКС, конкурса «Авиадартс», международного военно-технического форума «Армия» и других мероприятий.

Летчики авиагруппы принимали участие в воздушных показах в городах Воронеж, Самара, Рязань, Тула, Владимир, Тверь, Геленджик, Ржев, Сызрань и многих других.

Сегодня авиационную группу высшего пилотажа возглавляет начальник Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации полковник Андрей Попов.



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