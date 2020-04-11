11.04.2020 (18:15)
В Омске выполнено около половины работ постройки медицинского центра
Около половины объема работ выполнили военные строители, занимающиеся возведением многофункционального медицинского центра в Омске. Строительно-монтажные работы ведутся в три смены. На сегодня полностью возведена фундаментная плита, завершаются работы по монтажу систем канализации, сварки металлокаркаса и бетонированию подпорных стен. Работы по возведению медицинского учреждения проводятся с учетом особенностей строительной площадки и пропускной способности городских транспортных сетей, по которым осуществляется подвоз строительных материалов и тяжелой техники.
Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены с графиком 24/7. Ежедневно на площадке работает 34 единицы строительной техники и около 400 строителей.
После завершения строительства медицинский центр будет укомплектован самой современной техникой: компьютерными томографами, оборудованием для анестезиологии, эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких.