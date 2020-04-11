11.04.2020 (18:00)

Под Самарой в мотострелковом соединении ЦВО прошли тренировки антитеррора

В Самарской области в мотострелковом соединении Центрального военного округа прошли комплексные тренировки подразделений антитеррора.

По замыслу занятий, «боевики» намеревались прорваться на территорию военного городка для проведения террористических актов, захвата заложников и подрыва боеготовности воинской части. После получения сигнала тревоги подразделение антитеррора отразили нападение условного противника, осуществили блокирование его штурмовых групп и уничтожили его вооруженные формирования. Кроме того, в ходе комплексной тренировки отрабатывались вопросы штурма зданий, борьбы с беспилотными летательными аппаратами «противника» и обнаружение отравляющих веществ.

Тренировки носили плановый характер и направлены на поддержание боевой готовности дежурных средств воинской части.

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