11.04.2020 (18:00)
Под Самарой в мотострелковом соединении ЦВО прошли тренировки антитеррора
В Самарской области в мотострелковом соединении Центрального военного округа прошли комплексные тренировки подразделений антитеррора.
По замыслу занятий, «боевики» намеревались прорваться на территорию военного городка для проведения террористических актов, захвата заложников и подрыва боеготовности воинской части. После получения сигнала тревоги подразделение антитеррора отразили нападение условного противника, осуществили блокирование его штурмовых групп и уничтожили его вооруженные формирования. Кроме того, в ходе комплексной тренировки отрабатывались вопросы штурма зданий, борьбы с беспилотными летательными аппаратами «противника» и обнаружение отравляющих веществ.
Тренировки носили плановый характер и направлены на поддержание боевой готовности дежурных средств воинской части.