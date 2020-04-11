11.04.2020 (17:40)

Ансамбль песни и пляски ЦВО записал мотивирующий клип о борьбе с коронавирусом

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) презентовал в Екатеринбурге клип на песню «Артисты ансамбля ЦВО о короновирусе», посвященный борьбе жителей России с коронавирусной инфекцией.

В творческом видеоочерке, включающем в себя вокальные и танцевальные эпизоды, артисты ансамбля песни и пляски ЦВО призывают граждан соблюдать простейшие правила безопасности и не унывать, сидя дома на самоизоляции.

В основе клипа – песня Александра Розенбаума «Музыкантский спецназ». В своей версии песни участники ансамбля упоминают о принадлежности артиста к врачебной профессии. «Выиграть сможем лишь песней и смехом этот смертельный матч. Так говорит нам отец этой песни, кстати, военный врач», - поется в одном из куплетов.

Вокальную часть исполнили военнослужащие ансамбля ЦВО в студии окружного дома офицеров, а гражданские артисты записали танцевальные эпизоды, находясь дома на самоизоляции. Клип размещен в популярных социальных сетях.

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа был сформирован на основании приказа Наркома Обороны СССР № 171 от 13 сентября 1939 г. Но днем своего творческого рождения коллектив считает 4 декабря 1939 года, когда на сцене Свердловского театра оперы и балета состоялся первый концерт ансамбля.

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