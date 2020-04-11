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11.04.2020 (17:20)

Военнослужащие и жители гарнизонов РВСН смогут удалённо разместить документы о фронтовиках в музее «Дорога памяти»

Военнослужащие и жители гарнизонов Ракетных войск стратегического назначения смогут удалённо разместить в музее «Дорога памяти» фотографии и фронтовые письма участников Великой Отечественной войны для музея «Дорога памяти».

Для удалённого размещения материалов в соединениях и воинских частях РВСН, гарнизонных клубах и домах офицеров созданы пункты оцифровки данных с прямым доступом к базе музея “Дорога памяти”.

Военнослужащие могут оцифровать хранящиеся в семьях учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ)
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