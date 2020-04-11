11.04.2020 (16:40)

Более 30 исследовательских объединений, кружков и спортивных секций создано в Кронштадтском Морском Кадетском Военном Корпусе

Более 30 исследовательских объединений, кружков, спортивных секций и клубов по интересам создано в рамках дополнительного образования в Кронштадтском Морском Кадетском Военном Корпусе.

По словам начальника Корпуса капитана, 1 ранга Николая Довбешко, - «Появление новых направлений занятий, подсказывается самими ребятами. Кадеты занимаются в технических кружках, фото-видеостудии, кружке журналистики. Под руководством молодых педагогов дополнительного образования выпускаются видео-дайджесты для телевизионной системы корпуса, журнал «Кадет Кронштадта», и газетное приложение «Морское братство». Любители шахмат занимаются в клубе «Морской гамбит». Ансамбль танца и хор являются постоянными участниками концертов и художественных конкурсов Кронштадта и Санкт-Петербурга».

Для любителей искусства в Корпусе создан информационно-образовательный портал «Русский музей: виртуальный филиал». Это масштабный международный проект Русского музея, воплощающий идею доступности крупнейшего собрания национального русского искусства.

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