11.04.2020 (16:20)

Экипаж БМП-2 ЮВО из Армении представит округ на всеармейских соревнованиях конкурса «Суворовский натиск»

Экипаж боевых машин пехоты БМП-2 российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Армения, одержал победу и представит ЮВО на всеармейских соревнованиях«Суворовский натиск».

Состязание среди лучших мотострелковых экипажей ЮВО было проведено между командами российской военной базы ЮВО из Армении и 58 общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе. Соревнование прошло на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

По итогам эстафетной гонки с препятствиями и выполнением стрельб, лучшей среди мотострелковых подразделений, в конкурсе «Суворовский натиск», стала команда ЮВО из Республики Армения. Почетное второе место заняли военнослужащие 58 общевойсковой армии.

Награды победителям и призерам «Суворовского натиска» на церемонии закрытия окружного этапа конкурса вручил заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Экипажи БМП-2, одержавшие победу в окружном этапе, продолжат интенсивную подготовку и представят ЮВО на всеармейских соревнованиях.

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