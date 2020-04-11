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11.04.2020 (16:00)

Филиал Центрального военно-морского музея «Кронштадтская Крепость» представил проект виртуального посещения Кронштадтского Морского Собора в формате панорамы 360

Совершить виртуальную экскурсию по Главному Военно-Морскому Храму страны – Кронштадтскому Морскому Собору, осмотреть экспозицию филиала Центрального Военно-Морского Музея теперь возможно в формате панорамы 360. Эта возможность используется, как военными моряками, так и жителями Санкт-Петербурга.

Руководство Центрального военно-морского музея имени Петра Великого прогнозирует увеличение количества помещений виртуальных экскурсий курсантами военно-морских учебных заведений, военнослужащими ВМФ в преддверии Великой Пасхи.

Главная святыня Российского флота Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца - символ Города воинской славы Кронштадта, виден со всех точек Невского фарватера, с Васильевского и Елагина островов в Санкт-Петербурге. Предназначение Храма быть Собором морской славы России, собирать флотские реликвии, хранить память о моряках-героях, отдавших жизни во имя воинского долга, во имя Родины.

Изначально, на памятных мраморных досках, установленных на внутренних стенах Собора, помещены около тысячи имен флотских офицеров, погибших с 1695 по 1913г., всех без исключения: православных и иноверцев, героев Гангута и Цусимы, моряков всех эскадр и сражений.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Метки:
Религия
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