11.04.2020 (15:45)

В Москве произведут артиллерийский салют в ознаменование 75-й годовщины освобождения Вены

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа 13 апреля в 22.00 произведет праздничный артиллерийский салют в Москве в ознаменование 75-й годовщины освобождения города Вены от немецко-фашистских захватчиков.

Праздничный салют 24 залпами 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны будет произведен на Поклонной горе. Запуск свыше 3 тыс. фейерверочных изделий осуществят расчёты самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. В небо столицы будут выпущены более 50 видов фейерверков.

13 апреля 1945 года Вена была освобождена от немецко-фашистских захватчиков в ходе проведения Венской стратегической наступательной операции войсками 3-го Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин) и 2-го Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) при поддержке Дунайской военной флотилии (командующий контр-адмирал Г.Н. Холостяков).

Артиллерийский салют является воинским ритуалом. Всего же в годы Великой Отечественной войны было произведено 354 салюта в честь побед Красной Армии.



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