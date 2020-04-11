11.04.2020 (15:15)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО выполнили контрольные стрельбы из 125-мм орудий танков

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения танковые экипажи общевойсковой армии Западного военного округа провели контрольные стрельбы штатным снарядом на полигонах в Смоленской, Воронежской и Нижегородской областях.

Стрельба велась из 125-мм орудий и крупнокалиберных пулеметов танков Т-72Б3 и Т-72БА по мишеням, имитирующим танк, расчет противотанкового гранатометы и безоткатное орудие условного противника. Дальность до целей составляла от 700 до 2 тыс. м. Особенностью выполнения контрольных стрельб стала стрельба по появляющимся и движущимся мишеням в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Каждому экипажу было дано 3 выстрела «на зачет» для поражения основных целей.

Выполнению упражнений контрольных предшествовала сдача нормативов по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, сборке и разборке пулеметов, а также по обнаружению целей, их классификации и решению огневых задач.

Навыки механиков-водителей проверялись в ходе выполнения зачетных упражнений по вождению танка в условиях пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий. Всего за время сдачи механики-водители проехали свыше 10 тыс. км по трассам танкодромов и учебных полей полигонов.

Перед выполнением упражнений по стрельбе и вождению танковые экипажи прошли курс подготовки на интерактивных тренажерах, где моделировались различные условия выполнения упражнений.

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