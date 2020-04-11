11.04.2020 (14:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье проводят профилактические мероприятия по недопущению распространения вирусных инфекций

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с целью недопущения возникновения и распространения вирусных инфекций среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала проводятся профилактические мероприятия.

Командованием ОГРВ ПРРМ созданы специальные группы, которые занимаются обеззараживанием всех объектов, расположенных в военных городках.

Специалистами медицинской службы ОГРВ ПРРМ организован мониторинг заболеваемости ОРЗ, а также процесс выдачи и приёма личным составом противовирусных препаратов. Суточный наряд осуществляет термометрию прибывающих лиц на контрольно-пропускных пунктах.

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