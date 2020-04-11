11.04.2020 (15:00)

Специалисты МО РФ в Италии, Сербии и России обсудили медицинские аспекты и перспективы дальнейшей работы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты МО РФ в Италии, Сербии и России обсудили медицинские аспекты и перспективы дальнейшей работы

Российские военные врачи, оказывающие помощь в лечении больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале г. Бергамо (Италия) и медицинских учреждениях города Белграда (Сербия), в режиме видеоконференции обсудили медицинские аспекты, особенности оказания помощи больным и соблюдения противоэпидемического режима. В видеоконференции участвовали ведущие специалисты Военно-медицинской академии Минобороны России (г. Санкт-Петербург), которые провели консультации с российскими специалистами в Италии и Сербии.

Подполковник Юманов Александр Петрович, возглавляющий группу российских медицинских специалистов в Итальянском г. Бергамо, доложил, что на базе полевого госпиталя силами врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточное дежурство по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале находится 15 пациентов, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь. Так же он сказал, что уже имеется положительный опыт – 3 пациента, у которых болезнь протекала в легкой форме, уже выписаны из госпиталя.

Руководитель группы российских медицинских специалистов в Сербии полковник Рустам Аминев рассказал об особенностях организации приема и сортировки поступающих больных в медицинских центрах сербской столицы, противоэпидемического режима в отделениях и организации питания пациентов.

Видеоконференции с участием ведущих специалистов Военно-медицинской академии Минобороны России, военных медицинских специалистов в Италии и Сербии планируется проводить на регулярной основе для оказания взаимной консультативной помощи, обсуждения возникающих вопросов и обобщения опыта.

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