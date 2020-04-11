11.04.2020 (15:30)

В Главном управлении боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации прошло совещание по вопросам проверки контрольных занятий за зимний период обучения

В ходе совещания начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ заслушал доклады руководящего состава органов боевой подготовки военных округов, видов и родов войск о проведении в войсках контрольных занятий за зимний период обучения.

Генерал-полковник И.А.Бувальцев обратил внимание на проведение контрольных занятий в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки и расписаниями занятий, а также на максимальный охват личного состава, для объективной оценки результатов периода обучения.

«Не следует забывать и о сегодняшних ограничениях, связанных с эпидемилогической обстановкой, и соблюдать требования Министра обороны Российской Федерации по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих. При этом, несмотря ни на что, основными задачами Вооруженных Сил нашей страны, как гаранта ее безопасности от внешнего агрессора, были и будут задачи, связанные с поддержанием высокого уровня знаний, умений и готовности военнослужащих нашей армии», - сказал Иван Бувальцев.

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