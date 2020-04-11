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11.04.2020 (14:30)

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота отшвартовались в Севастополе

Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» после окончания двухнедельных карантинных мероприятий зашли в Севастополь и отшвартовались у штатных причалов.

Ранее при стоянке на рейде эпидемиологи  Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) ЧФ провели комплекс специальных противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе  проведена дезинфекция корабельных помещений с применением современных средств, в частности генераторов холодного тумана и выполнен медицинский осмотр членов экипажа, личный состав здоров.

После захода в Севастополь для личного состава запланирован короткий отдых, а для кораблей плановое техническое обслуживание и пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего экипажи продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки.

Экипажи боевых кораблей вернулись в Севастополь после выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

В конце марта фрегаты пополняли материальные запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении 2-недельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункты базирования.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот
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