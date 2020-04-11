11.04.2020 (14:15)

Специалисты РХБ защиты РВСН провели дезинфекцию в Калужской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Ракетных войск стратегического назначения провели дезинфекцию объектов в городе Сосенский Калужской области.

Военнослужащие с помощью АРС-14КМ обработали специальным дезинфицирующим раствором дороги, места остановок общественного транспорта и прилегающих территорий.

Авторазливочные станции АРС-14КМ предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.



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