11.04.2020 (14:15)
Специалисты РХБ защиты РВСН провели дезинфекцию в Калужской области
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Ракетных войск стратегического назначения провели дезинфекцию объектов в городе Сосенский Калужской области.
Военнослужащие с помощью АРС-14КМ обработали специальным дезинфицирующим раствором дороги, места остановок общественного транспорта и прилегающих территорий.
Авторазливочные станции АРС-14КМ предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.