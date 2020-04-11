11.04.2020 (14:00)

Треть военнослужащих военной базы ЮВО в Армении подтвердили высший уровень физической подготовки

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, подтвердили свою физическую подготовку в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

Более 50% военнослужащих соединений Ереванского и Гюмрийского военного гарнизонов оценены комиссией на оценку «хорошо» и «отлично», около 30% подтвердили и выполнили нормативы на высший уровень физической подготовки.

Военнослужащие, проходящие службу по контракту и по призыву, выполнили от 3 до 5 упражнений на быстроту, силу и выносливость, в том числе подтягивание, подъем переворотом и силой на перекладине, челночный бег, бег на 100 м, 1 и 5 км.

Комиссия также оценила подразделения соединения в выполнении упражнений военно-прикладных видов спорта, таких как метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

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