11.04.2020 (13:45)
Экипаж мрк «Великий Устюг» КФл представит ВС РФ на конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2020
Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» успешно прошёл первый этап международного конкурса «Кубок моря-2020» и в настоящее время приступил к подготовке для участия во втором этапе соревнований.
Экипаж выполнит боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени (имитация надводного корабля) и воздушной цели, сбрасываемой на парашюте.
Помимо боевых упражнений моряки проведут корабельные учения по переходу корабля в район якорной стоянки, постановке и съемке с якоря, прохождении с максимальной скоростью заданных маршрутов, оказанию помощи аварийному судну, поиску и спасению людей, находящихся на плаву.
На втором этапе международного конкурса «Кубок моря-2020» экипажи кораблей водоизмещением до тысячи тонн будут состязаться в применении вооружения, борьбе за живучесть корабля, морской выучке и спасательной подготовке.
Каспийскую флотилию на международном этапе конкурса «АрМИ-2020» представит экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг».