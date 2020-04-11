11.04.2020 (13:45)

Экипаж мрк «Великий Устюг» КФл представит ВС РФ на конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2020

Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» успешно прошёл первый этап международного конкурса «Кубок моря-2020» и в настоящее время приступил к подготовке для участия во втором этапе соревнований.

Экипаж выполнит боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени (имитация надводного корабля) и воздушной цели, сбрасываемой на парашюте.

Помимо боевых упражнений моряки проведут корабельные учения по переходу корабля в район якорной стоянки, постановке и съемке с якоря, прохождении с максимальной скоростью заданных маршрутов, оказанию помощи аварийному судну, поиску и спасению людей, находящихся на плаву.

На втором этапе международного конкурса «Кубок моря-2020» экипажи кораблей водоизмещением до тысячи тонн будут состязаться в применении вооружения, борьбе за живучесть корабля, морской выучке и спасательной подготовке.

Каспийскую флотилию на международном этапе конкурса «АрМИ-2020» представит экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг».

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