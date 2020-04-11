11.04.2020 (13:30)

Военнослужащие 201 российской военной базы в Таджикистане провели субботник

В военных городках Душанбе, Бохтар, а также на полигонах Ляур и Самбули военнослужащие 201 военной базы РФ провели субботник по наведению порядка.

На закрепленной за подразделениями территории была убрана прошлогодняя трава и листва. Вскопаны и облагорожены клумбы, высажены цветы, побелены деревья и бордюры. В жилую зону на детские площадки завезен песок, отремонтированы лавочки, беседки. Также были выполнены покрасочные работы, детских городков, реставрация постаментов с военной техникой, стел и проведена уборка прилегающей к ним территории. Всего было убрано около 10 га территории соединения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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