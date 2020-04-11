11.04.2020 (13:15)

В Новгородской области расчеты системы С-300 «Фаворит» ЗВО уничтожили маловысотные цели условного противника

В Новгородской области боевые расчеты зенитной ракетной системы С-300 «Фаворит» соединения ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в ходе контрольных занятий отработали уничтожение средств воздушного нападения условного противника.

Боевые расчеты командного пункта полка и двух зенитных ракетных дивизионов в ходе ведения противовоздушного боя отразили массированный ракетный авиационный удар высокоскоростных маневренных целей, летящих на малых и предельно малых высотах, осуществив электронные пуски зенитных управляемых ракет. Радиолокационная информация о воздушной обстановке в ходе боевой работы, помимо собственных источников, поступала от радиотехнических подразделений объединения. Электронное поражение целей было зафиксировано объективными средствами контроля.

Кроме того, в рамках контрольных занятий была проверена организация наземного прикрытия, непосредственной обороны и маскировки позиций зенитного ракетного полка.

На следующей неделе военнослужащим зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны предстоит сдать зачеты по основным дисциплинам боевой подготовки.

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