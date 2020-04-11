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11.04.2020 (13:00)

Военнослужащие армейского корпуса провели дезинфекцию территорий воинских частей и объектов

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса провели комплекс мероприятий по дезинфекции военных объектов, расположенных в восточной части Калининградской области.

Дезинфекции были подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих в Гвардейске, Гусеве, Советске, Черняховске и других городах.

Для дезинфекции был использован специальный раствор для обработки зданий, помещений и личного состава, который распылялся в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, применялись специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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