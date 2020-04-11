11.04.2020 (12:45)

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 отработали полеты

В Иркутской области в авиационном полку дальней авиации прошли плановые полеты экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

В ходе полетов летный состав отработал задачи воздушной разведки, а также боевого применения авиационных средств поражения по наземным целям.

После выполнения бомбометания экипажи выполнили доразведку местности и нанесли авиационный удар по вновь обнаруженным целям.

При выполнении полетов было задействовано до 10 единиц авиационной техники.



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