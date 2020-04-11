11.04.2020 (12:30)

Связисты ЮВО создали масштабную сеть каналов связи на удалении абонентов более 1 тыс. км

Связисты соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) установили закрытые спутниковые каналы связи с абонентами межвидовой группировки войск на удалении более 1 тыс. км.

Связисты успешно организовали устойчивую защищенную связь между пунктами управления и абонентами, выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью, также была проверена работа коммутационного оборудования и специальной аппаратуры.

Занятия подразделений связи ЮВО прошли на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, а также на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В тактико-специальных учениях было задействовано более 1,5 тыс. единиц военной техники, в том числе новейшие унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1 на базе бронетранспортера БТР-80, машина управления П-230Т на базе автомобиля «Тигр», аппаратные станций и комплексов связи, «Редут-2УС» и «Артек».

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