Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.04.2020 (12:30)

Связисты ЮВО создали масштабную сеть каналов связи на удалении абонентов более 1 тыс. км

Связисты соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) установили закрытые спутниковые каналы связи с абонентами межвидовой группировки войск на удалении более 1 тыс. км.

Связисты успешно организовали устойчивую защищенную связь между пунктами управления и абонентами, выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью, также была проверена работа коммутационного оборудования и специальной аппаратуры.

Занятия подразделений связи ЮВО прошли на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, а также на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В тактико-специальных учениях было задействовано более 1,5 тыс. единиц военной техники, в том числе новейшие унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1 на базе бронетранспортера БТР-80, машина управления П-230Т на базе автомобиля «Тигр», аппаратные станций и комплексов связи, «Редут-2УС» и «Артек».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false