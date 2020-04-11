11.04.2020 (12:15)

Пункт отбора ЮВО на военную службу по контракту в Волгоградской области перешел на «удаленку»

Стационарный пункт отбора граждан на военную службу по контракту и мобильный комплекс Южного военного округа (ЮВО), дислоцированный в Волгоградской области временно переведен на удаленную работу.

Граждане, решившие служить в Вооруженных Силах РФ, могут не выходя из дома направить в пункт отбора на военную службу по контракту первичный пакет документов, что облегчит возможность поступления на службу кандидатам, проживающим в удаленных от региональных центров населенных пунктах.

Для подачи заявления гражданам необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на сайте Министерства обороны РФ, выбрать раздел «Военная служба по контракту». К заполненным сведениям о кандидате необходимо прикрепить дополнительные документы: об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы.

Далее документы направляются в пункт отбора по контракту, который территориально находится ближе всего к кандидату. В течение пяти рабочих дней в удобной для потенциального военнослужащего форме будет доведено предварительное решение о возможности поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Также граждане, проживающие в Волгоградской области, по всем интересующим вопросам могут обратится по телефону 8(8442)73-49-96.

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