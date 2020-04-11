11.04.2020 (12:00)

Впервые сочинский военкомат проведет интернет-мероприятия с допризывной молодежью

Сочинский военкомат впервые проведет мероприятия с учащимися общеобразовательных учреждений города и членов юнармейского движения в интернет-пространстве с использованием средств дистанционного обучения.

Совместная работа организована с отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» в г.Сочи.

В ближайшее время будут проведены образовательные курсы, шахматный чемпионат, турниры по киберспорту «КиберВесна», уроки по общей физической подготовке в домашних условиях, курс молодого бойца, диктант на знание истории и другие программы.

Популярность набирают флешмобы, где ребята читают стихи и выкладывают видео в социальные сети и различные мультимедийные площадки.

Накануне стартовал проект «75 шагов к Победе». Каждый шаг – сводки с фронта, оформленные в зрелищный и познавательный видеоролик.

Реализация подобных мероприятий позволяет не останавливать работу с допризывной молодежью, а также увеличить охват аудитории.

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