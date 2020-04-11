11.04.2020 (11:45)

Военнослужащих ЮВО в Абхазии подготовят на 30 компьютерных тренажерах

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к подготовке учебно-материальной базы и вооружения к занятиям в летнем периоде обучения.

Военными инструкторами в тренажерных классах соединения ведутся работы по настройке, регулировке и подготовке более 30 новейших компьютерных тренажеров, в т.ч. комплексов для обучения экипажей танков

Т-72Б3, операторов противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУР) «Штурм-С» и стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла».

В течение месяца военнослужащим также предстоит провести техническое обслуживание сотен единиц военной и специальной техники, в т.ч. современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, 152-мм самоходных гаубиц «Акация» на базе бронемашин Су-100. На специализированных постах в парковых зонах водители автомобилей и экипажи боевых машин выполнят более 50 технологических операций на каждой единице техники.

Саперы военной базы очистят от взрывоопасных предметов территории учебных полигонов Цабал и Нагвалоу. Общая площадь очищенной местности составит более 12 га.

В подготовительных мероприятиях принимает участие весь личный состав соединения. Подготовительный период в российской военной базе завершился проведением строевого смотра всех подразделений соединения.

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