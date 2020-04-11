11.04.2020 (11:00)

Треть полётных заданий противолодочных вертолётов Северного флота выполнили экипажи модернизированных машин Ка-27М

Экипажи вертолетов Ка-27М, прошедших модернизацию на авиационном предприятии в Кумертау (Башкирия), выполнили около 30 процентов полётных заданий, назначенных для всех противолодочных вертолётов возрождённого в прошлом году отдельного корабельного вертолётного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота в зимнем периоде обучения. Они провели в воздухе более 50 часов.

Лётчики выполняют полёты с аэродрома базирования – Североморск-1. Они отрабатывают пилотаж в районе аэродрома, полёты по маршруту и на радиогидроакустический и гидроакустический поиск подводных лодок в полигонах боевой подготовки в различных метеорологических условиях, как днём, так и ночью. Практические противолодочные задачи экипажи Ка-27М отработали в ходе лётного тактического учения противолодочной вертолётной эскадрильи.

Сегодня в состав двух эскадрилий отдельного корабельного вертолётного полка входит 8 модернизированных машин Ка-27М. Внешне они практически неотличимы от Ка-27ПЛ, однако проведённая модернизация вертолета до уровня Ка-27М предполагает собой полный капитальный ремонт с полной заменой электропроводки, отдельных узлов и агрегатов, и бортового радиоэлектронного комплекса.

Справочно:

Противолодочный вертолет Ка-27М оснащен новейшим цифровым пилотажно-навигационным комплексом, в котором реализован принцип "стеклянной кабины", позволяющий пилотам обрабатывать существенно больший объем информации. В концепцию комплекса заложен принцип открытой архитектуры, благодаря которому бортовая радиоэлектроника вертолета может быть легко модифицирована для решения любых задач. На модернизированной машине внедрены современные системы обработки и передачи информации по защищенным каналам в режиме реального времени, в результате чего обновленный вертолет стал полноценным узлом современного информационного поля боя.

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