11.04.2020 (10:40)

Призывники северных регионов отправятся в войска не раньше 20 мая

Призыв граждан на военную службу в зоне ответственности Северного флота проходит в строгом соответствии с требованиями по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В Мурманской и Архангельской областях работа призывных комиссий спланирована со второй недели мая. Отправка в войска граждан, призванных на военную службу, начнется не ранее 20 мая.

С целью организованного противодействия распространению коронавирусной инфекции работа личного состава военных комиссариатов организована посменно, при этом часть сотрудников работает удаленно.

На время проведения призыва ограничен приём граждан по личным вопросам, прием осуществляется с использованием средств телекоммуникации.

Организована бесконтактная термометрия всех граждан, разъясняется порядок нахождения и оформления документов воинского учета. Допуск в военные комиссариаты граждан с повышенной температурой и с признаками респираторных заболеваний, запрещен, определено соблюдение дистанции между гражданами 1,5-2 метра, передача документов организована бесконтактно.

Уточнение учетных данных призывников проводится дистанционно по средствам телефонной связи.

Работники военных комиссариатов на рабочих местах находятся в медицинских масках и перчатках. Каждые 2 часа проводится дезинфекция. Для сотрудников создан необходимый запас медицинских масок, перчаток и дезинфекционных средств.

Все граждане, призванные на военную службу, будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции, а по прибытии в войска пройдут двухнедельных карантин под наблюдением военных медиков.

В ходе весеннего призыва из Мурманской и Архангельской областей на военную службу будут приняты около 2000 человек.

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