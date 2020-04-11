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11.04.2020 (10:20)

Противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ Черноморского флота провели учение по поиску подводной лодки условного противника

Вертолёты Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки (ПЛ) условного противника.

В ходе учения противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ взлетели с одного из аэродромов, расположенного на Крымском полуострове, и взяли курс в заданный район поиска.

После визуального осмотра района, экипажи Ка-27ПЛ задействовали опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаружить подводную лодку под водой и определить её координаты. Полученная от ГАС информация оперативно передавалась на пункт управления и корабли сил поиска ПЛ.

Роль субмарины условного противника выполнял экипаж подводной лодки «Колпино».

Данное учение является одним из этапов боевой подготовки экипажей вертолётов Морской авиации ЧФ и проводится в соответствии с планом.

Вертолёты Ка-27ПЛ предназначены для поиска, обнаружения, отслеживания подводных лодок и передачи данных об их местонахождении на противолодочные корабли флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , Вертолеты
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