11.04.2020 (10:00)

В свой профессиональный праздник специалисты РХБЗ Северного флота проводят профилактические мероприятия на территории воинских частей

11 апреля свой профессиональный праздник - День специалиста РХБЗ ВМФ - отмечают военнослужащие подразделений РХБЗ кораблей, частей, соединений и объединений Северного флота. В мирное и в военное время одной из их основных задач является защита личного состава от негативного воздействия радиоактивных, химически и биологически опасных веществ.

Сегодня подразделения специальной обработки подразделений РЗБЗ Северного флота ежедневно в военных учреждениях проводят обработку дезинфицирующими растворами объектов инфраструктуры, зданий и сооружений, участков дорог на территории воинских частей в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций. Военнослужащие применяют современную мобильную станцию специальной обработки МКСО, позволяющую проводить дезинфекцию внутренних помещений. Расчеты специальных машин АРС-14КМ и комплекса аэрозольной дезинфекции КДА проводят обработку зданий снаружи. В качестве дезинфекционных веществ используются растворы ДТС-ГК, 70% раствор этилового спирта и перекись водорода. Ежедневно в ходе работ по дезинфекции используется около 6,5 тонн дезинфекционных растворов. После проведения специальной обработки военнослужащие подразделений РХБ защиты осуществляют контрольный отбор проб воздуха, воды и грунта.

В марте специалисты РХБЗ Северного флота провели учение по локализации и ликвидации последствий радиационной аварии на объекте с ядерной энергетической установкой - крейсере «Пётр Великий». В ходе учения была отработана организация взаимодействия с федеральными органами государственной и местной власти при решении вопросов ликвидации чрезвычайной ситуации. Одним из важнейших этапов практических действий стало развёртывание и функционирование пунктов радиационного контроля, специальной и санитарной обработки, а также эвакуационных пунктов. В учении было задействовано более 10 единиц специальной техники РХБЗ, а также аппаратура радиационной разведки и контроля.

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