11.04.2020 (09:30)

На полигоне «Песочное» в Ярославской области завершилось ТСУ с артиллерией Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения

В соответствии с планом подготовки Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, а полигоне "Песочное" в Ярославской области проведено контрольное занятие по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями соединения.

Военнослужащие продемонстрировали свои знания, навыки и умения в поражении противника из 120-мм самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубиц Д-30 и 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25 «Спрут-СД» как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой на дальности до 5 километров со сменой огневых позиций.

«Основной целью учения является определение готовности к действиям по боевому предназначению. Занятие проводится с боевой стрельбой и является завершающим этапом подготовки и слаживания подразделений в зимнем периоде обучения.

Сегодня, когда боевая подготовка ведется вдвойне интенсивнее, все учения максимально приближены к боевой обстановке, при проведении которых большое внимание уделяется умению личного состава применять новейшие комплексы разведки, управления и связи, опытные системы видеонаблюдения для артиллерии и другие новинки» - отметил начальник артиллерии соединения гвардии полковник Владимир Птицын.

В ходе учения, артиллеристы-десантники Ивановского соединения сосредоточенным огнем и огнем по отдельным целям уничтожили отступающие-наступающие группы пехоты, пункты управления, танки и бронетранспортеры противника, а также подавили его огневые средства и долговременные оборонительные сооружения.

По итогам контрольного занятия, действия артиллеристов соединения были оценены на «хорошо». По окончании учения, подразделения возвратились в пункт постоянной дислокации, где с ними были проведены все положенные противоэпидемические мероприятия, вооружение и военная техника обслужены и поставлены в режим хранения.

Всего в учении было задействовано около 600 военнослужащих десантно-штурмовых и артиллерийского полков соединения, а также более 50 единиц боевой и специальной техники.

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